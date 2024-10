Controlli tra Assisi e Bastia, undici denunce tra per violazioni varie - Tuttoggi.info

Controlli rafforzati tra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra (in occasione del Palio di San Michele.

Tra le duecento persone controllate, undici persone sono state denunciate per varie ipotesi di reato e quattro sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Nello specifico durante i controlli sei cittadini extracomunitari si sono rifiutati di esibire il permesso di soggiorno mentre altri tre erano totalmente irregolare. A un 26enne è stata ritirata la patente dopo che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare se avesse assunto alcol o droghe; e per questo è stato denunciato. Analoga sorte per un 52enne residente ad Assisi, che, controllato alla guida della propria auto, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. A

Quattro bastioli, tra cui due 19enni, un 21enne ed un 37enne, sono stati invece trovati in possesso di una dose ciascuno di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinata all’uso personale e segnalati in prefettura assieme a un 30enne extracomunitario, residente a Perugia, che all’esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish.