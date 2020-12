Controlli polizia: una multa da 1.200 euro, 3 veicoli sequestrati

E’ di tre veicoli sequestrati, patenti ritirate e varie multe (una solda di 1.200 euro) il bilancio dei controlli della polizia sulle strade di Perugia.

Tre veicoli sono risultati privi di regolare copertura assicurativa. I veicoli rintracciati a seguito di vari controlli in zona Fontivegge, centro storico e quartiere di San Marco sono stati pertanto sottoposti a sequestro amministrativo.

A seguito di un controllo effettuato in zona Cortonese è stato riscontrato che il conducente di un veicolo presentava una patente diversa da quella necessaria per condurlo e, inoltre, scaduta di validità dal 2016. Al conducente sono state irrogate delle sanzioni per circa 1.200 euro con ritiro della patente.