Controlli dei carabinieri, arrestati 2 stranieri: erano stati espulsi - Tuttoggi

Fine settimana lungo di controlli su tutto il territorio della Compagnia di Perugia. Quattro giovani segnalati come assuntori di droga

Fine settimana lungo di controlli su tutto il territorio della Compagnia di Perugia. La città e tutte le zone di interesse paesaggistico e culturale sono state visitate da numerosi turisti stranieri e italiani, che hanno scelto la città il capoluogo umbro per trascorrere le loro vacanze.

Le pattuglie a piedi e in macchina hanno effettuato numerosi controlli che hanno portato all’arresto di due cittadini albanesi, per due episodi diversi, ma per la stessa violazione della legge sull’immigrazione, da parte dei militari della Sezione Radiomobile.