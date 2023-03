Controlli contro lo spaccio, denunciati 2 uomini e un giovane segnalato come assuntore - Tuttoggi

Nel corso del pomeriggio, a Terni, a conclusione di un’attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Comando Stazione di Collescipoli hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 70enne di origine napoletana ma di fatto da tempo residente nel ternano, già noto alle Forze dell’ordine, il quale sottoposto a controllo in via Antonelli veniva trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisi in 5 distinte confezioni, nonché di materiale per il confezionamento ed il taglio; tutto il citato materiale è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso della sera, infine, sempre a Terni, i militari del Comando Stazione CC di Piediluco hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica ternana un 40enne del posto, già noto alle Forze dell’ordine, il quale sottoposto a controllo in Strada Piano di Canale, veniva trovato in possesso di tre involucri di cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 2 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.