Controlli carabinieri, in centro tanti giovani sorpresi con spinelli | Ubriachi alla guida, 2 denunce - Tuttoggi

Nella serata di sabato 21 maggio i carabinieri, transitando in piazza Garibaldi, luogo di ritrovo per molti giovani tifernati, hanno invece notato un minorenne (17 anni) consumare uno spinello seduto su una panchina. Il “weekend degli spinelli” si è poi concluso domenica (22 maggio), in una piccola piazzetta nel centro storico, dove un altro 19enne è stato trovato in possesso di una grossa sigaretta confezionata artigianalmente contenente hashish, che probabilmente da lì a poco avrebbe consumato.

Ubriachi alla guida

Ma il fine settimana appena trascorso ha portato anche a due denunce per guida sotto l’effetto di alcol. La prima è arrivata nella tarda serata di sabato, quando un 37enne di origini sudamericane residente a Città di Castello, alla guida del proprio Suv, ha perso il controllo del mezzo andando a finire dentro un fosso a bordo strada. L’uomo, ricoverato all’ospedale tifernate, è stato sottoposto agli accertamenti di rito, che hanno consentito di rilevare un tasso alcolemico di oltre 4 volte superiore al limite consentito. Per lui è quindi scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia in stato di libertà.

Infine, domenica notte, nel corso di un controllo in via Morandi a Città di Castello, i carabinieri hanno fermato un 23enne alla guida di una utilitaria. Anche quest’ultimo non è stato risparmiato dall’alcol test, che ha ancora una volta accertato un tasso di alcol nel sangue di ben 4 volte superiore al consentito. Pure per il giovane immediato ritiro della patente di guida, denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e sequestro del mezzo ai fini della confisca.