Controlli a bar e ristoranti in centro, sanzioni per quasi 30 mila euro | Sospesa un'attività - Tuttoggi

Nella seconda attività sono invece state riscontrate irregolarità sulle modalità di conservazione degli alimenti oltre a carenze igienico-strutturali dei locali. Gli uomini dell’arma, in questo caso, non hanno sporto alcuna denuncia.

Medesime verifiche hanno infine riguardato un terzo esercizio: anche in questo caso sono state accertate violazioni sia per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro sia sul rispetto della normativa per la conservazione degli alimenti. Il titolare è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia.