Controlli antidroga in un'area verde, denunciati due minorenni sorpresi con l'hashish - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio del 18 gennaio, durante un controllo nei pressi di via Lazio, a Foligno, la Polizia ha individuato e denunciato due minorenni, ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, il monitoraggio dei poliziotti si è concentrato all’interno di un’area verde, dove i due ragazzi si muovevano in maniera sospetta. Una volta fermati, entrambi hanno palesato un evidente nervosismo, che ha indotto gli uomini del Commissariato a procedere anche ad una perquisizione personale nei loro confronti.

Tale controllo ha permesso di rinvenire, occultato tra gli abiti del primo ragazzo, un quantitativo di poco inferiore ai 25 grammi di hashish, oltre ad una somma superiore ai 300 euro ragionevolmente costituente provento di attività di spaccio. Il secondo minorenne – peraltro già noto alla Polizia per reati contro la persona – è stato invece trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish.

Gli agenti hanno condotto i due ragazzi in Commissariato, dove di fatto è scattata una denuncia alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati invece immediatamente sottoposti a sequestro.