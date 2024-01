Controlli antidroga, il fiuto del cane Tami scova marijuana nel calzino | 4 giovani segnalati - Tuttoggi.info

I carabinieri di Città di Castello e il Nucleo Cinofili di Firenze hanno controllato 87 auto e 55 persone

Fine settimana di controlli antidroga, quello appena concluso, per i carabinieri di Città di Castello, aiutati

anche dal Nucleo Cinofili di Firenze e il loro cane, un pastore tedesco di nome Tami.

Le verifiche dei militari hanno interessato punti strategici del territorio, soprattutto in aree notoriamente ritenute zone di spaccio. In tutto sono state controllate 87 auto e 55 persone, tra le quali 4 sono state segnalate alla Prefettura di Perugia in quanto ritenute assuntori di sostanze stupefacenti.

Il primo è un 23enne italiano di San Giustino, controllato nella serata di sabato (27 gennaio) proprio a Città di Castello e trovato in possesso di una modica quantità di hashish; un 25enne tifernate, nella stessa serata, è stato invece sorpreso in una nota zona di spaccio con della cocaina. Un altro 27enne tifernate, fermato nell’immediata periferia della città in un parcheggio, era intento a fumare una sigaretta artigianale contenente stupefacente. Un ulteriore quantità di hashish ce l’aveva nascosta in un pacchetto.

Domenica sera (28 gennaio), infine, un 18enne di Città di Castello, è stato controllato nei pressi di una nota discoteca mentre stava fumando uno spinello. Grazie al carabiniere a 4 zampe Tami è stata poi trovata un ulteriore modica quantità di marijuana occultata nel calzino del giovane. Per i segnalati verrà adesso avviato il prescritto programma di monitoraggio a cura delle preposte autorità amministrative e sanitarie.