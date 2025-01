Controlli anti-alcol sulle strade, via la patente anche a un ubriaco in monopattino

Via la patente di guida perché ubriaco. Anche se i carabinieri della stazione di Nocera Umbra non hanno trovato il 35enne alla guida di un’auto, ma di un monopattino elettrico. Sottoposto a controllo etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1.08g/l. Quindi è scattato il provvedimento, sulla base delle norme del nuovo Codice della Strada.

I carabinieri del Comando Provinciale di Perugia stanno intensificando le attività di controllo del territorio secondo un’attenta pianificazione ed un efficace impiego delle risorse, per prevenire e contrastare più incisivamente le varie forme di illegalità. Nei giorni scorsi diversi sono stati gli equipaggi a bordo delle “Gazzelle” delle Sezioni/Aliquote Radiomobile di Compagnia, generalmente impiegati nell’esecuzione dei servizi di Pronto Intervento, che, insieme alle pattuglie delle Stazioni Carabinieri, hanno condotto un’intensa attività nelle numerose comunità del perugino e lungo i principali assi viari.

I carabinieri hanno riscontrato varie violazioni in più settori, procedendo al deferimento in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Perugia e Spoleto di sei persone, due delle quali segnalate anche alla Prefettura del capoluogo perché assuntori di droga.

I vari dispositivi dispiegati hanno rivolto particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento ai casi di guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti.

A Passignano sul Trasimeno un 38enne, fermato e controllato alla guida della propria autovettura, sottoposto a controllo etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 0.92g/l: gli è stata ritirata la patente di guida.

A Castiglione del Lago un 21enne residente, fermato per il controllo, è risultato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, accertata tramite apparecchiatura alcoltest che riscontrava un tasso alcolemico pari a 1,07 gr/l: anche a lui via la patente.

A Bastia Umbra un 35enne sorpreso alla guida con sintomatologia compatibile a pregressa assunzione di sostanze alcoliche, sottoposto a controllo etilometrico, è stato denunciato in quanto risultava positivo con un tasso alcolemico pari allo 1,64g/l, oltre al ritiro della patente di guida.

A Todi un 63enne del posto è andato a sbattere con l’auto contro un palo dell’illuminazione stradale, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,22gr/l.

A Gualdo Cattaneo un 21enne si è ribaltato con l’auto; anche lui è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1.82g/l. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida con contestuale sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’autovettura.

Sono state inoltre segnalate alla Prefettura del capoluogo due persone, ex art. 75 dpr 309/90, con sequestro complessivo di circa 1,5 g di stupefacente del tipo hashish destinati ad uso personale.

Le attività di istituto dei comandi dell’Arma – viene annunciato- proseguiranno al fine di incrementare i controlli e la presenza attiva dell’Istituzione sul territorio, strategia essenziale per il Comando Provinciale di Perugia quotidianamente impegnato nel rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini nelle tante realtà locali del perugino.