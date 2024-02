Controlli al parco Santa Margherita, fermato un uomo con la cocaina - Tuttoggi.info

Monitorata la zona del Parco Santa Margherita prossima ad un Istituto di scuola superiore, dove c'erano state segnalazioni

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Perugia ha svolto servizi di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della detenzione, della cessione e dell’uso di sostanze stupefacenti nonché il perpetrarsi di reati contro il patrimonio e la persona. E’ stata monitorata l’area del centro storico ed in particolare la zona del Parco Santa Margherita prossima ad un Istituto di scuola media superiore, rispetto alla quale l’Ufficio Sicurezza Urbana aveva ricevuto segnalazioni circa strani movimenti afferenti il consumo di sostanze.

Ripetuti servizi in abiti civili hanno consentito di constatare la ricorrente presenza di taluni soggetti che sono stati debitamente controllati. Si è proceduto a perquisizione personale di tre uomini italiani, residenti in comuni limitrofi al capoluogo, tutti gravati da precedenti specifici per droga e furto. Uno di loro è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale che, sottoposta ad esame mediante NARCOTIC TESTS, è risultata essere cocaina.

La sostanza è stata sequestrata e, previa contestazione della violazione prevista dalla normativa sugli stupefacenti, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Perugia, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.