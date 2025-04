Controlli a Fontivegge, tunisino trovato con droga e coltello in tasca

Controlli straordinari a Fontivegge disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, i militari della Stazione di Corciano e della SIO (Squadra di Intervento Operativo) di Firenze. Arrestato in flagranza di reato un 34enne, di origini tunisine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato nei pressi della fermata dell’autobus in via Cortonese, dove, alla vista dei militari, ha tentato la fuga. Bloccato prontamente dagli operanti, ha opposto viva resistenza nei loro confronti, venendo comunque immobilizzato in sicurezza.

A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 28 involucri contenenti droga del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 8 g., un panetto di hashish di 84,5 g., un coltello multiuso e la somma di 80 euro in contanti, ritenuta costituire provento dell’attività illecita di spaccio.

L’uomo, in forza di così rilevanti elementi probatori, è stato dichiarato in stato di arresto dai carabinieri, per le ipotesi di reato anzidette, provvedimento conseguentemente convalidato dal giudice del tribunale di Perugia, che ha disposto a suo carico la misura del divieto di dimora nel comune di Perugia.