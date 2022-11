“Contro il caro-vita i Comuni supportino ulteriormente i pensionati in difficoltà”

L'appello del coordinatore regionale Fipac, Pier Francesco Quaglietti: “Meno spese per intrattenimenti ludici e più attenzione alle categorie disagiate”

Contro il caro-vita, soprattutto a fronte degli aumenti dei prodotti alimentari e dei generi di prima necessità, i Comuni supportino ulteriormente i pensionati in difficoltà economica. E’ quanto torna a chiedere con forza Fipac Confesercenti Umbria.

“Meno spese per intrattenimenti ludici e più attenzione alle categorie disagiate” è l’appello di Pier Francesco Quaglietti, coordinatore regionale di Fipac Confesercenti. Che aggiunge: “Le amministrazioni comunali percepiscono e possono conoscere con facilità quei pensionati e quei soggetti disabili e non autosufficienti che necessitano di supporto economico. Questo tipo di aiuti a livello locale deve ampliare il bacino di utenza, magari in rapporto ad altri bonus. Ci giunge notizia infatti che alcuni Comuni del Nord Italia hanno istituito tra gli altri supporti economici – prosegue Quaglietti – un fondo sostegni per la fornitura dei bancali di pellet e l’azzeramento della relativa Iva oppure operano per una moratoria sui distacchi di luce e gas”.