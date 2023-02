Contributi per assistere i familiari, pubblicato l'avviso: come presentare domanda - Tuttoggi

Il caregiver

Il caregiver familiare è una risorsa destinata a chi si prende cura della persona che ha bisogno di assistenza; la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, le offre aiuto nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento presso il proprio domicilio.

Requisiti

Possono presentare la domanda di accesso al contributo i caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 10 (Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone); fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura; essere cittadino italiano/cittadino comunitario/cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi; avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza; avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente non superiore a € 35.000,00; avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore.

Informazione per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo e allegando tutti i documenti richiesti, attraverso una delle seguenti modalità: a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni; a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo P.zza Mario Ridolfi 1, Terni 05100, Comune di Terni – Ufficio Protocollo; tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it



Per informazioni è possibile contattare la direzione Welfare al seguente recapito: 366 6210016.