Contributi Fondazione CaRiT, la gratitudine delle Associazioni sportive del territorio - Tuttoggi

Sono espressioni di soddisfazione e di gratitudine quelle che giungono da alcuni dirigenti per i contributi della Fondazione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni alle loro associazioni sportive.

Luca Moriconi, presidente Amatori Podistica Terni, ricorda che l’associazione che ha 45 anni di storia e conta attualmente circa 300 iscritti tra camminatori e runner è attualmente impegnata nella realizzazione di eventi sportivi che hanno una profonda ricaduta sul territorio.

“Tra i più importanti la Maratona di San Valentino, la Maratona delle Acque, il Circuito dell’acciaio. L’ultima edizione della maratona di San Valentino ha ottenuto un grande successo con circa 3000 iscritti tra gara e la stracittadina provenienti da tutta Italia e oltre 100 partecipanti da Stati europei. Tutti hanno potuto godere delle bellezze della Cascata delle Marmore dato che la maratona si sviluppa sulla Valnerina e lambisce Montefranco Arrone e Ferentillo . Anche gli altri due eventi hanno come caratteristica di passare all’interno del parco della cascata.

Ringraziamo quindi la Fondazione Carit che sposa i nostri progetti e attraverso il suo contributo permette a tante persone di godere delle nostre bellezze anche attraverso lo sport o una semplice camminata”.

Non è meno entusiastico il commento di Elvira Bruni, presidente del Tennis Club, che può organizzare il Torneo Open a partecipazione straniera Grazie al contributo di Carit. “Saremmo felici di avere Carit come testimone dell’evento”, ha aggiunto.

Gioiscono anche gli skaters, Carlo Danieli, presidente dello Skating Championship, ringrazia Carit con il cui contributo può realizzare i World Skate 2021. “Questo – ha aggiunto – ci motiva a moltiplicare il nostro impegno per il successo dell’evento”.“

Lo sport, individuale o di squadra, fa bene alla salute, è attrattivo per il turismo, fa girare l’economia. Valutando questo insieme di opportunità – ha detto il presidente Luigi Carlini – la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha deciso di erogare fondi per 216 mila euro ai 12 fra enti e associazioni sportive che avevano presentato progetti e che operano nel territorio di competenza della Fondazione. Il finanziamento non va ai singoli eventi ma guarda più in generale all’impatto che ogni attività sportiva potrà avere sul territorio”.

Gli enti e associazioni beneficiari dei finanziamenti sono:

Polisportiva Ternana Ssn Arl- Terni per la prima edizione del torneo nazionale del Capitano; la Asd Athletic Terni per la Stravalnerina7; la Asd Tennis Club Terni per il torneo open di tennis a partecipazione straniera; la Federazione Italiana tennis da tavolo per il Centro tecnico federale Aldo Santis; la Confsport Italia per l’evento “Viviamo di acqua e in acqua!”; la Team bike Miranda per “Cresciamo in mountain bike e rispettiamo l’ambiente”; il Gruppo canoe Terni per l’ottava gara di canoa discesa; lo Skating championship per il World skate 2021; la Asd Amatori podistica Terni per l’XI edizione della maratona di San Valentino; la Ternana maratona club per “percorsi interni”; il Comune di Narni per “Narni e lo sport: la scherma”; infine il Comune di Amelia per l’evento “lo sport in piazza”.