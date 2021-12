Contagi Covid in aumento anche al Trasimeno, ma ricoveri ancora limitati

L'aggiornamento sui contagi nei comuni del comprensorio: 3 pazienti in ospedale nell'ultimo giorno

Aumentano anche al Trasimeno, come in tutta l’Umbria (dove sono più di 14mila gli attualmente positivi, secondo il bollettino della protezione civile) i contagi Covid. Anche se i ricoveri restano limitati: 14 in tutto il comprensorio, con due persone ospedalizzate nell’ultimo giorno da Panicale e una da Passignano.

Effetto, dicono gli esperti, dovuto alla minore virulenza della variante Omicron ed alla protezione dei vaccini dalle forme gravi della malattia.

Anche se, in base ai grandi numeri, si stanno attrezzando nuovi posti letto per i pazienti Covid.

L’aggiornamento sui contagi al Trasimeno

I maggiori casi nell’ultimo giorno si registrano ancora a Magione: 64 nelle ultime 24 ore, con i positivi che sono 362.

A Castiglione 38 nuovi casi (173 in totale i positivi), 18 a Città della Pieve (151), 22 nel territorio comunale di Panicale (113), 26 a Passignano (88), 11 a Piegaro (113), 9 a Tuoro (34) e uno a Paciano (13).

(nella foto le auto in fila per il tampone al drive through Olimini)