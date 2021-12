Sospesi ma nello studio odontoiatrico, denunciati padre e figlia no vax

I carabinieri del Nas li hanno trovati regolarmente al lavoro nello studio al Trasimeno nonostante non avessero ottemperato all'obbligo di vaccinazione

Continuavano a lavorare nel loro studio odontoiatrico, pur non essendosi vaccinati. I carabinieri del Nas hanno denunciato per esercizio abusivo padre e figlia, sanitari (il padre dentista, la figlia igienista dentale) che nel comprensorio del Trasimeno hanno continuato a svolgere l’attività nel loro studio.

Nel corso delle verifiche per il rispetto degli obblighi vaccinali (Green pass e vaccinazioni per le categorie sottoposte all’obbligo) i carabinieri del Nas hanno trovato padre e figlia regolarmente al lavoro, nonostante entrambi fossero stati sospesi dai rispettivi Ordini. Per loro è quindi scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione.

I carabinieri del Nas hanno annunciato un aumento dei controlli: “Le verifiche della specialità – si legge in una nota – proseguiranno con numerosi altri servizi di controllo sull’osservanza delle varie tipologie di green pass e il rispetto degli obblighi vaccinali, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e locale”.