Contagi Covid a Magione, annullata anche la partita

Un giocatore del Ventinella risultato positivo, tutta la squadra in quarantena precauzionale in attesa dell'esito dei tamponi | Rinviato il match con la Pontevecchio

Contagi Covid in aumento a Magione (nell’ultimo giorno 19 i nuovi tamponi positivi) e l’Asl “sospende” anche la partita di calcio tra il Ventinella e la Pontevecchio.

Un giocatore della formazione magionese (in testa al girone A proprio insieme alla Pontevecchio) è infatti risultato positivo al Covid. E le autorità sanitarie, come da protocollo per il calcio dilettantistico, ha messo in quarantena tutto il gruppo squadra fino a quando non saranno noti i risultati dei tamponi molecolari. Lo screening sarà effettuato nella mattinata di lunedì e i risultati si sapranno la sera stessa o il giorno successivo. Fino ad allora compagni di squadra e allenatore dovranno restare in casa.

Il Comitato regionale umbro, ricevuta la comunicazione dalla Asl 1, ha informato la Pontevecchio che la gara (che si sarebbe dovuta disputare domenica alle 14.30) è stata rinviata a data da destinarsi.