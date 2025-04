Spoleto, consiglio aperto su scuole | Assise convocata per 3 giorni, si discuterà anche di TARI   - Tuttoggi.info

E arrivò, finalmente, il Consiglio comunale straordinario e aperto alla cittadinanza sulle scuole di Spoleto, argomento che ha lacerato non solo le istituzioni coinvolte, con continui ribaltoni e controribaltoni registrati nelle ultime due consigliature, ma che continua a preoccupare le famigli degli studenti e gli stessi docenti e dirigenti degli istituti scolastici della città.

Una tre giorni per il parlamento cittadino che si annuncia alquanto “calda”.

Si comincia martedì 15 aprile 2025, alle ore 15, con il Consiglio comunale aperto sul tema “Scuole spoletine: situazione attuale e prospettive future”, al quale parteciperà il neo eletto presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, e l’assessore regionale alla istruzione, formazione, welfare, e partecipazione Fabio Barcaioli.

Per le ore 9 di mercoledì 16 aprile il massimo consesso cittadino tornerà a riunirsi, in seduta ordinaria di I convocazione, per la discussione della mozione relative alle scuole. In virtù della concomitante cerimonia di commemorazione dell’81mo anniversario del bombardamento di San Martino in Trignano, il consiglio sarà sospeso dalle 10.15 alle 11.45 per consentirne la partecipazione alle autorità.

Altro argomento destinato ad accendere i riflettori quello fissato per giovedì 17 aprile, alle ore 9.30 che prevede due punti all’ordine del giorno: l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024 (Relatore presidente I Commissione consiliare Maso – Dirigente Tedeschi) e l’approvazione delle tariffe al fine dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025 (Relatore Maso – Dirigente Tedeschi).