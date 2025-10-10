Conserva, visita-anteprima al Deposito dei Beni Culturali di Santo Chiodo - Tuttoggi.info

Con una visita al Deposito dei Beni Culturali di Santo Chiodo, venerdì 10 ottobre si sono scaldati i motori di Conserva, il Salone nazionale dell’arte della conservazione alimentare e dei beni culturali che sarà inaugurato ufficialmente sabato 11 ottobre alle ore 12 con il taglio del nastro al Complesso monumentale di San Nicolò a Spoleto e che andrà avanti per tre intense giornate fino al 13 ottobre.

Una anteprima dedicata alla Conservazione dei beni culturali, e non si poteva non partire mettendo in luce il Deposito spoletino che custodisce un tesoro composto da migliaia di opere d’arte, qui ricoverate dopo il sisma del Centro Italia del 2016: pale d’altare, statue in marmo, in legno, in terracotta, crocifissi, paramenti liturgici, tessuti, arredi sacri, oggetti da cerimonia, colonne, campane, porzioni di affreschi, frammenti di chiese che poco o niente hanno potuto contro la violenza delle scosse che hanno colpito le nostre terre.

Le opere, catalogate e messe in sicurezza da un team di storici dell’arte, architetti, archeologi, restauratori, funzionari ministeriali, in attesa di essere ricollocate nei loro luoghi d’origine, in questa occasione sono state eccezionalmente presentate al pubblico, guidato nella visita da Giovanni Luca Delogu (storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria). Una visita esclusiva, quindi, visto che il Deposito, nonostante le opere importanti vengano ricoverate per lungo tempo, non è un luogo museale.L’iniziativa è poi proseguita anche con la visita al Laboratorio dell’azienda di restauro CooBeC, con la presenza dei restauratori. Anche in questo caso una apertura eccezionale delle porte dei laboratori, per consentire al pubblico di assistere ad alcune fasi di restauri in corso, presentate da Antonella Filiani, presidente Coo.Be.C..

@Pier Paolo Metelli. Le foto possono essere utilizzate solo con l’autorizzazione dell’ Autore @Pier Paolo Metelli. Le foto possono essere utilizzate solo con l’autorizzazione dell’ Autore Screenshot

Ora tutto è pronto per l’avvio di Conserva con il cuore del centro storico spoletino – con fulcro al Complesso monumentale di San Nicolò – che ospita quindi per la II edizione un’iniziativa che promuove la riscoperta delle tecniche tradizionali di conservazione alimentare, l’innovazione scientifica, e che da quest’anno allarga i suoi orizzonti anche alla tutela del territorio e alla salvaguardia del patrimonio artistico. Tre giorni di approfondimenti, degustazioni, aziende e realtà selezionate, mostre e visite guidate. Il fil rouge che lega cibo e cultura si fa così ancora più intenso, proponendo una visione integrata della conservazione: non solo alimentare ma anche ambientale, storica e identitaria. Sabato 11 e domenica 12 ottobre (ore 10-20) sarà possibile acquistare e degustare prodotti di aziende umbre e non solo selezionate del settore della conservazione grazie alla Mostra Mercato al Complesso monumentale San Nicolò. Sarà possibile anche un Pic-nic urbano, creando il proprio cestino con i prodotti di Conserva.

Il Complesso monumentale di San Nicolò, in occasione di Conserva, ospiterà con la mostra “conservArte” la serie completa delle 10 serigrafie della Campbell’s Soup di Andy Warhol. Risalente al 1962, la zuppa Campbell’s da allora è divenuta iconica, facendo conoscere di fatto l’artista americano al mondo intero. Un’idea geniale la sua, come lo sarà tutta la produzione a venire: prendere a prestito oggetti e volti, che sia dagli scaffali o dal jet-set americano e internazionale poco importa, e riproporli all’infinito. Accanto alle opere di Warhol saranno esposti lavori di altri artisti storicizzati (Botero, Wesselmann, Ramos) e viventi, sia affermati che emergenti (Kusama, Banksy, Policastro, Wonder), nonché alcuni progetti dell‘Istituto Italiano Design di Perugia, tutti convergenti attorno al tema del cibo e del design. La mostra è a cura di Adelinda Allegretti e ad ingresso libero (sabato dalle 10.00 alle 20.00; domenica dalle 10.00 alle 19.00; lunedì dalle 10.00 alle 13.00).

Conserva prevede anche laboratori, corsi, degustazioni e visite guidate.