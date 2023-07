Consegue la sua quarta laurea a 77 anni, record da "110 e lode" per Eros Ricci - Tuttoggi.info

Professore a 60 anni dopo una vita da operaio, nel 2007 la prima corona d'alloro

Appena una settimana fa – l’11 luglio scorso – gli è stata conferita la sua quarta laurea alla veneranda età di 77 anni. Lui è il professor Eros Ricci di San Giustino, grande appassionato di filosofia e grande cultore del sapere.

La prima laurea, proprio in Filosofia, arriva nel 2007, a Urbino, dopo una vita da operaio tra la Nardi di Selci e la Kemon di San Giustino. Negli anni a seguire consegue il suo secondo titolo accademico anche all’Università di Siena, propedeutico all’insegnamento. Diventato ufficialmente professore di Lettere superati i 60 anni, parte poi per andare ad insegnare in Piemonte fino al 2014.

Dopo il percorso Erasmus all’Università Pontificia Lateranense di Roma, che gli vale la terza corona d’alloro, a luglio 2023 arriva infine la quarta laurea, ancora in Filosofia, conseguita all’Ateneo di Perugia. In tutti e 4 i casi il prof. Eros Ricci ha ricevuto la valutazione massima di 110 e lode. “Dopo anni di insegnamento – ha detto la figlia Dania con orgoglio – hai dato ai tuoi studenti l’ammaestramento più importante e duraturo, l’esempio di inseguire i propri sogni senza arrendersi mai!”

Una storia, quest’ultima, che riporta alla mente anche la recente “impresa” della signora Imelda Starnini, che poche settimane fa ha preso il diploma di maturità a 90 anni, dopo aver inseguito per tutta la vita il sogno di diventare insegnante.