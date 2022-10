Confindustria, Ceprini riconfermata alla guida della Sezione di Orvieto

Tra i presenti l’Assessore regionale al Bilancio, al Turismo e alla Cultura, Paola Agabiti, e il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani.

Ceprini: “In questi due anni le nostre aziende si sono trovate ad affrontare problematiche inedite“

“In questi due anni – ha ricordato Patrizia Ceprini – le nostre aziende si sono trovate ad affrontare problematiche inedite, legate all’emergenza sanitaria e all’aumento progressivo ed eccezionale dei costi delle materie, del gas, dell’energia. Abbiamo sempre cercato di fare squadra, però, per rispondere alle esigenze delle imprese e della nostra comunità. Con questo spirito affronteremo le complesse sfide che ci attendono e continueremo a impegnarci per potenziare sinergie che ci consentano di creare opportunità di sviluppo per il territorio”.

Il confronto con la Pubblica Amministrazione

“Abbiamo avuto – ha sottolineato, poi, la presidente Ceprini – numerose occasioni di dialogo con le istituzioni, sia locali che regionali, in merito a questioni legate alle infrastrutture, a tematiche economico-finanziarie, con particolare riferimento all’impiego delle risorse del Pnrr e al rilancio turistico. Il nostro obiettivo è mettere a frutto le sinergie create in ambito istituzionale e territoriale, per favorire la crescita delle nostre aziende e lo sviluppo delle filiere produttive”.

Formazione, un tema portante del prossimo mandato

Tra i temi portanti del prossimo mandato anche quello della formazione: “Le nostre imprese – ha evidenziato Patrizi Ceprini – hanno sempre più bisogno di personale qualificato. Lavoreremo in questa direzione, rafforzando la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e promuovendo tra gli studenti le opportunità dei percorsi professionalizzanti di ITS Umbria, nell’ottica di rispondere alle esigenze delle aziende e contribuire al futuro professionale dei giovani”.

Il nuovo Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di Orvieto: Roberto Biagioli, Gruppo Biagioli; Emanuele Stefano Carbonelli, Cassa di Risparmio di Orvieto; Sabrina Ceprini, Altarocca Wine Resort – Italy Lodge; Luciano Ciotti, Ciotti Luciano; Massimo Corneli, Corneli; Dominga Cotarella, Famiglia Cotarella; Riccardo Cristofari, Hotel Orvieto – Quattroluglio; Leonardo Fortinelli, Opificio della Seta; Andrea Giontella, Termopetroli; Francesco Lanzi, La Romana Farine; Fulvia Lazzarotto, Welcare Industries; Davide Mira, Mira Orvieto; Raffaele Rook, Basalto La Spicca.