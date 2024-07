Confindustria Alta Valle del Tevere, Claudio Bigi eletto presidente - Tuttoggi.info

Succede a Raoul Ranieri (a fine mandato), il vice sarà Angelo Benedetti

Sarà Claudio Bigi, fondatore, socio ed amministratore delegato del Gruppo Erm di San Giustino – operante nelle forniture e servizi per aziende meccaniche di precisione – a guidare la Sezione Territoriale Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026.

L’assemblea, riunitasi a Città di Castello nella sede del Centro di Istruzione e Formazione professionale “Bufalini”, ha inoltre eletto alla Vicepresidenza Angelo Benedetti, direttore generale di Godioli & Bellanti, e rinnovato il Consiglio Direttivo.

“Ringrazio il presidente uscente Raoul Ranieri (giunto a fine mandato, ndr) – ha detto Bigi – per l’ottimo lavoro svolto in questi 4 anni, da cui mi piacerebbe ripartire. Credo fermamente che il futuro della nostra terra risieda nella forza della nostra coesione e capacità di collaborare. Solo unendo competenze e risorse possiamo costruire un tessuto economico e sociale solido e prospero per l’Altotevere. La coesione sarà il nostro più grande alleato, condividendo il più possibile una visione comune, sostenendosi reciprocamente e riconoscendo il valore reciproco”.

Da sinistra: Benedetti, Ranieri e Bigi

L’Altotevere rappresenta il 12% del Pil dell’Umbria, si tratta di un territorio ricco di industrie e sviluppato in filiere come quelle dI packaging, cartotecnica E industrie produttrici di macchine agricole. “Le nostre industrie, pilastri della nostra economia – ha aggiunto il presidente Bigi – hanno il potenziale per essere motore di un rilancio economico che non si limiti solo alla crescita produttiva, ma che abbracci anche il progresso sociale e culturale del territorio, creando opportunità per le nuove generazioni. Ci attendono sfide importanti: dobbiamo innovare, investire nella transizione digitale e ambientale, promuovere formazione e ricerca, i semi da cui germoglierà il futuro della nostra economia. Ma, soprattutto, possiamo essere un punto di riferimento per i nostri dipendenti, le loro famiglie e tutta la comunità”.

Nel tracciare il bilancio dell’attività svolta dalla Sezione, il presidente uscente Raoul Ranieri ha sottolineato come “la straordinaria ricchezza umana dei nostri imprenditori ed eccellenti maestranze, combinata con l’alto standard qualitativo dei nostri manufatti, sono elementi distintivi delle aziende della nostra Valle. A questo si aggiunge l’attenzione di istituzioni locali e regionali alle esigenze industriali, che contribuiscono a creare un contesto economico unico nella regione. Questo contesto rende l’habitat altotiberino estremamente dinamico, con prospettive di crescita future robuste per le nostre imprese, promuovendo uno sviluppo responsabile e sostenibile e la creazione di eccellenze”.

Questi i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Alta Valle del Tevere: