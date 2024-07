Confindustria Spoleto-Valnerina, Zuccari confermato presidente - Tuttoggi.info

Alberto Maria Zuccari, titolare dell’azienda QFP (Quality For Passion) specializzata in servizi e sistemi dedicati alla scansione 3D, è stato confermato alla Presidenza della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026.

Lo ha deciso l’Assemblea dei soci della Sezione, che si è riunita nella sede INPS del Convitto Unificato di Spoleto per il rinnovo delle cariche associative. Insieme al Presidente è stata confermata alla Vicepresidenza Laura Tulli (Tulli Acque Minerali) ed è stato rinnovato il Consiglio Direttivo.

Sviluppo e crescita del territorio restano obiettivi prioritari per il Presidente Zuccari che, nel ringraziare l’Assemblea per la sua conferma, ha ripercorso l’attività svolta dalla Sezione nell’ultimo biennio e condiviso i progetti futuri.

“In questi anni – ha sottolineato Alberto Maria Zuccari – abbiamo lavorato, in sinergia con le istituzioni, per promuovere progetti orientati alla valorizzazione del territorio e sostenere la competitività del tessuto imprenditoriale. Per crescere è fondamentale unire le forze e proprio sulla condivisione di esperienze si fonda l’attività della nostra Sezione, in linea con gli indirizzi tracciati dalla presidenza di Confindustria Umbria e in collaborazione con le altre Sezioni Territoriali e di Categoria, per portare avanti progetti trasversali facendo leva su linee d’azione comuni. Continueremo ad impegnarci per rendere l’area di Spoleto e della Valnerina sempre più attrattiva, specialmente per i giovani, affinché possano cogliere nuove opportunità occupazionali nel proprio territorio. Perché ciò accada occorre investire sulle competenze delle nuove generazioni e sulla creazione di percorsi formativi più aderenti alle esigenze delle imprese e alle aspettative dei giovani”.

In proposito, è stata ulteriormente rafforzata la collaborazione con gli istituti scolastici per consentire alle aziende di contribuire alla definizione di profili professionali qualificati e particolarmente richiesti dal mercato del lavoro e, al tempo stesso, per far conoscere agli studenti e alle studentesse le imprese del territorio e le opportunità lavorative da queste offerte, così da attrarre e trattenere i giovani e le loro capacità nel proprio territorio.

Potenziamento delle infrastrutture, manutenzione delle aree industriali e digitalizzazione saranno temi centrali anche dell’attività del prossimo biennio. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto Alberto Maria Zuccari – è contribuire alla creazione di un contesto che favorisca lo sviluppo delle attività produttive, per dare ulteriore slancio al sistema industriale del nostro territorio anche attraverso la promozione di una maggiore conoscenza delle nuove tecnologie e di modelli strategici coerenti con le attuali sfide competitive”.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Spoleto-Valnerina che sarà formato da:

Presidente

Alberto Maria Zuccari, QFP

Vicepresidente

Laura Tulli, Tulli Acque Minerali

Componenti del Consiglio Direttivo

Filippo Cardini, La Lucente

Fabio Chiavari, Chiavari

Marco Giovanni Fapore, Costa d’Oro

Giacomo Filippi Coccetta, Fabiana Filippi

Paolo Forti, Forti

Michele Ginobri, Meccanotecnica Umbra

Francesco Gradassi, Azienda Agraria Marfuga di Gradassi Francesco

Gianluca Magrini, Tecnomeccanica Magrini

Maria Flora Monini, Monini

Bernardo Proietti, Sicurezza Globale 1972

Vincenzo Rossi, Valle Umbra Servizi

Simona Santarelli, COO.BE.C.

Sante Tulli, RE.RI.T.

Paolo Zuccari, Hotel San Luca