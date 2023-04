Confcommercio Foligno: "Attenzione su sanità, sicurezza e banche"

Il presidente Amoni chiede un incontro al sindaco

Sanità, sicurezza e desertificazione bancaria. La Confcommercio di Foligno lancia un appello e chiede un incontro al sindaco Stefano Zuccarini per mettere sul tavolo questi argomenti.

L’appello per la sanità

“Facciamo appello a tutte le associazioni di categoria per quanto riguarda la sanità in modo particolare sull’ ospedale di Foligno. Serve attenzione per il riordino della sanità regionale: esistono in Umbria 18 strutture ospedaliere e non vorrei che come dice il proverbio ”Si spoglia un altare per venirne un altro” – spiega il presidente Aldo Amoni – in quanto ultimamente sono andati in pensione diversi medici e non ne sono stati nominati altri. C’è mancanza di personale specializzato quando proprio a Foligno abbiamo una scuola d’infermieristica, dobbiamo quindi vigilare su questo argomento perché l’ospedale di Foligno non si tocca”.