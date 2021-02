Confartigianato Terni "Comune non capisce esigenze di commercianti e cittadini" - Tuttoggi

"L’amministrazione in molte occasioni ha già dimostrato di non capire le richieste delle imprese e dei cittadini per quanto riguarda il centro città"

Confartigianato Terni esprime grande preoccupazione per il nuovo intervento che l’assessore alla Viabilità Leonardo Bordoni, con stile del tutto autoreferenziale e in completa assenza di concertazione, sta realizzando nel ramo superiore di Corso Vecchio.

Intervento sbagliato

Secondo quanto riferito da Confartigianato l’intervento sarebbe sbagliato sotto diversi profili, “ma per dimostrarne l’inaccettabilità basta soffermarsi sul fatto che intende trasformare una via storica particolarmente stretta, con pavimentazione pregiata, presenza di vetrine continue e senza marciapiedi proprio perché l’arredo è pensato per una area pedonale al pari di corso Tacito, in una via con parcheggi disegnati con segnaletica orizzontale” – sottolinea l’associazione di categoria.

“Amministrazione non capisce bisogni delle imprese e dei cittadini”

“L’amministrazione in molte occasioni ha già dimostrato di non capire le richieste delle imprese e dei cittadini per quanto riguarda il centro città:

confonde le richieste di riapertura della ZTL in coincidenza con l’emergenza anti-covid tendenti a contrastare processi di desertificazione commerciale del centro città e di riduzione della sua vivibilità complessiva, con le “sperimentazioni” dell’assetto della circolazione,

confonde le aree pedonali (la cui utilizzazione pedonale e commerciale va esaltata) con la ZTL nella quale devono coesistere e devono essere resi più fluidi i flussi pedonali e veicolari

confonde via Mancini (una via molto più larga, in ZTL, con i marciapiedi e quindi di conseguenza anche con i parcheggi), con Corso Vecchio che ha caratteristiche evidentemente opposte.

sembra confondere, cosa ancora più grave, la concertazione alla luce del sole con i portatori di interessi generali legittimi con la interlocuzione con singoli conoscenti.

Infatti, l’amministrazione comunale per quanto riguarda il centro città appare del tutto confusa.

Iniziativa sbagliata

“Di fronte alla nuova iniziativa sbagliata e autoreferenziale che ne allunga una serie rilevante – continua ancora Confartigianato – sorge legittimamente il dubbio che l’Amministrazione Comunale di Terni si caratterizzi per una incapacità culturale alla valorizzazione del centro città. Confartigianato chiede la revoca del provvedimento, una riorganizzazione della circolazione del tratto interessato di Corso Vecchio che escluda i parcheggi di fronte alle attività commerciali e artigianali, favorisca il transito pedonale e valorizzi la vivibilità del centro città. Confidiamo che L’Amministrazione finalmente dimostri capacità di governo e senza nascondersi dietro motivazioni tecniche o cavilli burocratici, trovi le soluzioni che le imprese e i cittadini si aspettano”.