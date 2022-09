Condannato per vari reati, confiscati appartamento e garage a Bastia a 44enne

Accertata la disponibilità da parte del 44enne di asset immobiliari fittiziamente intestati a familiari ma, di fatto, nella sua disponibilità

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca, in applicazione della normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011, per un valore complessivo stimato di circa 120.000 euro, nei confronti di un quarantaquattrenne di origini campane, stabilmente dimorante da diversi anni in Umbria. Contestualmente, la Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha sottoposto l’uomo alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 2 anni.

I provvedimenti sono stati emessi, su proposta della Procura di Perugia, dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale del capoluogo umbro, che, in considerazione del profilo criminale, dell’esiguità dei redditi dichiarati e dell’evidente sproporzione rispetto al patrimonio, nel tempo, acquisito, ha ritenuto che il soggetto, per il tenore di vita e la condotta, potesse vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose ed essere considerato socialmente pericoloso.