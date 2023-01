Condannato per guida in stato di ebbrezza, arrestato a Bevagna

Ordinanza disposta dai carabinieri di Foligno

E’ stato arrestato a Bevagna per guida in stato di ebbrezza, da parte dei carabinieri della stazione di Foligno, un uomo già raggiunto da Ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli con la quale è stata disposta a suo carico l’applicazione della misura restrittiva della Detenzione Domiciliare. Lo stesso deve scontare una pena di otto mesi di reclusione per una condanna passata in giudicato relativa a reati commessi in altra regione, ove vi si era recato per trascorrere un periodo di vacanza.

Il controllo stradale

Nei fatti: in un giorno d’estate, mentre circolava alla guida del veicolo incappava in un controllo stradale nel corso del quale gli operatori gli contestavano la guida in stato di ebbrezza alcolica, provvedendo all’immediato ritiro della patente di guida. Ne conseguiva il deferimento alla Procura della Repubblica di Vercelli.