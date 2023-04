Condannata per spaccio, 30enne pregiudicata finisce ai domiciliari - Tuttoggi.info

La giovane arrestata dalla polizia di Foligno dopo la condanna definitiva per spaccio

Ieri pomeriggio gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno rintracciato una 35enne, già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti reati di tentata estorsione, appropriazione indebita, falso nummario e guida senza patente, nonché per reati in materia di sostanze stupefacenti.

La donna era ricercata perché destinataria di una sentenza definitiva di condanna a due anni – da scontare in regime di detenzione domiciliare – per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.