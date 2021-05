Con il Concorso Zangarelli la musica si "guarda". Oltre 130 video-concerti da 60 scuole - Tuttoggi

Dal 6 all'8 maggio la 22^ edizione del Concorso musicale nazionale, che torna in versione "on line" dopo un anno di stop "Evento unico nel suo genere"

Città di Castello pronta a diventare la “capitale” dei “corti” musicali grazie al Concorso Zangarelli, che quest’anno torna con oltre 130 video da 60 scuole da tutta Italia e alcuni istituti fuori concorso dall’estero.

Nuova formula, il Concorso diventa “on line”

Numeri record per una manifestazione rigorosamente “on line”, unica nel suo genere a livello nazionale. Il 22° Concorso Nazionale musicale, “Enrico Zangarelli”, dal 6 all’8 maggio, organizzato dall’Istituto di Istruzione Secondaria di primo grado “Alighieri-Pascoli” torna più forte che mai dopo lo stop forzato dello scorso anno dovuto alla pandemia, con una formula nuova che ha conquistato l’Italia intera e anche alcune scuole estere, che hanno chiesto di partecipare fuori concorso.

Il 22° Concorso Zangarelli, 60 scuole protagoniste

Le scuole iscritte sono 60 da tutta Italia con aspiranti baby musicisti e videomaker dai 6 fino 18-19 anni di età: nord, sud e isole per un totale di oltre 130 video. Un nuovo modo di fare musica, ma anche di raccontare storie, farci vedere con i loro occhi e i loro sentimenti quanto la musica sia l’essenza della loro vita, soprattutto in questo periodo sfortunato che mette alla prova anche i più forti.

Danza, poesia, disegni, immagini, storie antiche. Tra i tanti video ci sono quelli che raccontano la terra di Sardegna, le danze tradizionali con costumi tipici siciliani, concerti con strumenti “inventati” o che rappresentano l’arte di Alberto Burri vista con gli occhi e le orecchie dei giovani musicisti, che ne hanno persino ricavato le immagini per una favola.

“Format unico in Italia”

“Con una formula assolutamente innovativa ed unica in Italia – ha precisato Leonora Baldelli, direttore artistico del Concorso Zangarelli insieme al Comitato organizzatore composto dal dirigente scolastico Filippo Pettinari, Marcello Marini, Roberto Cuccolini e Stefano Susini – abbiamo proposto a tutti gli studenti e docenti d’Italia di rendere attiva la tecnologia facendo vivere e crescere idee e creatività attraverso dei video. Non semplici videoclip con immagini né la mera esecuzione allo strumento, bensì un mondo di idee da unire soprattutto nel momento del distanziamento”.

I temi dei video concerti

I temi da proposti sono Dante Alighieri, La mia terra, La musica nel cuore, Donne in Musica, La musica riduce le distanze, La musica nel mondo più altri tre temi legati a Città di Castello e all’Umbria: L’arte di Alberto Burri, L’arte di Raffaello e il Folklore umbro. “Non esiste in Italia nulla di simile – precisa Baldelli – e ci pare neanche nel mondo: un concorso musicale dedicato alle scuole primarie, medie e superiori che prevede la realizzazione di video a tema, in cui l’esecuzione musicale è ovviamente al centro, essendo il Concorso Zangarelli un concorso musicale, ma con lo sviluppo di tutte le altre forme espressive”.

Concorso a titolo completamente gratuito

Il Concorso quest’anno si svolge a titolo completamente gratuito, forse l’unico in Italia, in quanto il Comitato organizzatore ha ritenuto importante dare stimoli a tutti senza gravare economicamente sulle famiglie già sottoposte a dure prove. La commissione è anche quest’anno composta da prestigiosissimi nomi: Annalisa Spadolini, referente del Ministero Pubblica istruzione, Gabriele Mirabassi, Nando Citarella, Carlo Pedini e Angelo Benedetti.

“Segnale di speranza e ripartenza”

“Un evento straordinario che coinvolge un numero di scuole e giovani da tutta Italia e dall’estero all’insegna di musica, cultura, arte e promozione del territorio, che rappresenta, con orgoglio per la città e la scuola, un segnale di speranza e ripartenza per il futuro”, hanno precisato il sindaco Luciano Bacchetta e gli assessori Rossella Cestini e Vincenzo Tofanelli. Presente all’incontro anche Maria Rita Bracchini, in rappresentanza del Centro Studi Villa Montesca, dove sabato mattina (8 maggio), alle ore 10,30, in streaming sul canale YouTube e su quello del Concorso “Enrico Zangarelli” verranno decretati i vincitori.