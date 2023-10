Concorso per 7 vigili di quartiere, domande entro il 13 ottobre: i requisiti - Tuttoggi.info

Pubblicato il bando del Comune di Terni per assumere 7 vigili di quartiere, ecco i requisiti e le date delle prove

C’è tempo fino al 13 ottobre 2023 per presentare le domande finalizzate ad assumere (a tempo determinato) 7 “vigili di quartiere” a Terni. Tecnicamente la figura che il Comune di Terni è pronta ad assumere è quella di istruttore di vigilanza.

Il personale in questione – viene spiegato nel bando – sarà adibito al progetto “Sicurezza e legalità”, “con l’avvio, in via sperimentale, di servizi di prossimità, attivando la figura del cosiddetto “vigile di quartiere”. Il territorio di azione sarà predeterminato attraverso criteri di omogeneità (centro storico, quartieri cittadini, centri minori, ecc.) ed il servizio verterà oltre che su controlli di polizia stradale soprattutto nella realizzazione di azioni mirate alla riqualificazione urbana con particolare riferimento ai fenomeni legati alla turbativa della civile convivenza, del bivacco, dell’accattonaggio molesto, dell’ insudiciamento e dell’uso sconveniente di aree e spazi pubblici, dell’ imbrattamento e del vandalismo grafico, oltre alla rilevazione di eventuali situazioni di disagio o di pericolosità legate al traffico e alla viabilità, allo stato di manutenzione di strade, marciapiedi, giardini pubblici o edifici. Un servizio di prossimità al cittadino fornito dalla Polizia Locale che, con pattuglie formate da personale appositamente assunto, unitamente a personale esperto, potrà svolgere, oltre alle attività sopraindicate, un servizio improntato all’”ascolto dei cittadini” nonché a fornire agli stessi tutte le informazioni inerenti i servizi di tutela sociale o di modalità di attivazione di interventi contro fenomeni di degrado, che consentiranno poi al Comune di organizzare interventi risolutivi”.

I requisiti per l’assunzione dei vigili di quartiere sono quelli di essere maggiorenni, avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, essere in possesso della patente B, la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni e apparecchiature informatiche più diffuse, la cittadinanza italiana, essere in possesso dei requisiti necessari secondo la legge per la qualità di agente di pubblica sicurezza, non avere impedimenti al porto o all’uso dell’arma in servizio, avere disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a condurre i veicoli in dotazione al corpo di polizia municipale, non essere stato ammesso a prestare servizio civile e non essere contrario al porto ed all’uso delle armi, non essere invalido civile, non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non aver riportato condanne penali, essere in possesso dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale incondizionata al servizio di polizia municipale.

Le domande – accompagnate da un versamento di 10 euro – andranno presentate entro il 13 ottobre. Sono poi previste una prova scritta ed una orale: la prima si terrà il 17 ottobre, mentre la seconda il 24 ottobre. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti (rispetto al bando sono già state pubblicate delle errata corrige) sono disponibili nell’apposita sezione del sito internet del Comune di Terni.