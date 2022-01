Concorso fotografico Lipu, la premiazione | Hanno aderito oltre 50 fotografi

L'appuntamento sabato nella sala rossa di Palazzo Trinci

L’assessorato al turismo e l’assessorato alle politiche ambientali del Comune di Foligno in collaborazione con la Lipu OdV – Lega Italiana Protezione Uccelli Organizzazione di volontariato – hanno bandito il primo concorso di fotografia naturalistica e naturalistica/architettonica ispirato all’etica, al rispetto ed alla piena responsabilità del fotografo verso il patrimonio naturale, rivolto alla rappresentazione della natura nel territorio di Foligno: “Immagina la natura”.

La ricchezza del territorio

Il territorio del Comune ha un patrimonio di biodiversità tra i più ricchi e significativi della Regione Umbria e dell’Italia: è questa la ricchezza che si è chiesto di riprendere, con particolare attenzione a tutte quelle specie animali e vegetali che convivono in un ambiente urbano (centro storico), periurbano ed in aree naturali. La partecipazione era rivolta a tutti coloro che amano fissare in un’immagine la natura sia in ambito urbano che extraurbano.

Più di 50 aderenti

Hanno aderito più di cinquanta fotografi che hanno inviato oltre cento foto – esaminate dalla giuria – catalogate nelle 5 categorie previste dal bando: il paesaggio; uccelli, mammiferi ed altri animali; piante, fiori, funghi e licheni; uomo e natura; la natura dei piccoli occhi (riservata ai minori di 16 anni). L’esito del concorso è consultabile sul sito del Comune .

La premiazione

La premiazione dei vincitori si terrà sabato 8 gennaio, alle 16 nella sala rossa di Palazzo Trinci. Seguirà alle 18 l’inaugurazione della mostra fotografica allestita nei locali di Corso Cavour, 137: rimarrà aperta fino al 24 gennaio. Poi verrà spostata al Museo Naturalistico del Parco di Colfiorito.