Concorso da 47 collaboratori amministrativo professionali negli ospedali dell'Umbria, Tar annulla il bando - Tuttoggi

Annullato dal Tar dell'Umbria il concorso per 47 posti da collaboratore amministrativo professionale, sospese le prove previste il 30 e 31 maggio

Annullato dal Tar dell’Umbria il concorso per 47 posti da collaboratore amministrativo professionale di categoria D negli ospedali umbri indetto dall’azienda ospedaliera di Terni. I giudici hanno infatti accolto il ricorso di una donna, nella graduatoria degli idonei di un concorso bandita dall’azienda ospedaliera di Perugia nel 2017 e dunque ancora vigente.

Dopo aver respinto la richiesta di sospensiva della ricorrente, il Tribunale amministrativo regionale ha analizzato nel merito in tempi celeri il ricorso contro il concorso, le cui prove erano fissate per il 30 e 31 maggio. I giudici hanno riconosciuto che di fatto i due bandi erano molto simili e la necessità di ricorrere ad un nuovo concorso – quando la graduatoria del precedente era ancora valida – non è stata motivata adeguatamente negli atti deliberativi dell’azienda ospedaliera ternana.