Concorsi per 25 dipendenti comunali, oltre 740 ammessi alle prove: nomi e date

Qui l’elenco degli ammessi alla prova scritta. Sono ben 304.

Coordinatore contabile, in 71 per 7 posti

La selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 7 posti di coordinatore contabile – Cat. D, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, prevede una prova scritta il giorno 15 settembre 2022 alle ore 9.30 presso il Teatro “A” del Centro Multimediale di Terni, sito in Piazzale Antonio Bosco 3/A.

I candidati, comunque ammessi con riserva, dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di: idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; mascherina FFP2; autodichiarazione di cui al modello pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, debitamente compilata.

Qui l’elenco degli ammessi alla prova scritta. Sono 71.

Istruttore amministrativo contabile, ammessi e prove

La selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 7 posti di istruttore amministrativo contabile – Cat. C, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, prevede una prova scritta il giorno 16 settembre 2022 presso il Teatro “A” del Centro Multimediale di Terni, sito in Piazzale Antonio Bosco 3/A secondo il seguente calendario orario:

ore 9.00 – candidati dalla “A” a “FAL”;

ore 12.00 – candidati da “FAN” a “PAO”;

ore 15.00 – candidati da “PAS” a “Z”.

I candidati, comunque ammessi con riserva, dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di: idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; mascherina FFP2; autodichiarazione di cui al modello pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, debitamente compilata.

Qui l’elenco degli ammessi alla prova scritta. Sono ben 325.

Coordinatore assistente sociale, in 41 per la prova orale

C’è infine il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti di coordinatore assistente sociale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (Cat. D. del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali), con riserva di 2 posti a favore di militari e volontari delle Forze Armate. I 41 candidati ammessi sono convocati per effettuare la prova orale presso la Biblioteca Comunale di Terni in Piazza della Repubblica, 1 – 2° piano (Sala videoconferenze):

dalla lettera C alla MI dalle ore 9:00 del giorno 31/08/2022;

dalla lettera MO alla B dalle ore 9.00 del giorno 01/09/2022.

La mancata presentazione è considerata a tutti gli effetti di legge espressa rinuncia. I candidati sono tenuti a verificare costantemente eventuali comunicazioni e/o avvisi inerenti il presente concorso sul sito del Comune di Terni/sezione “Bandi di concorso”. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare il diario della prova concorsuale, anche alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.