Concorsi, ASe assume 18 operai: basta la terza media | Tutti i requisiti, scadenza record - Tuttoggi.info

Il Comune di Spoleto, o meglio la municipalizzata A.Se. ha finalmente pubblicato i concorsi per l’assunzione di 18 operai, comuni e specializzati, da inserire nel proprio organico: concorsi attesi da tempo e sui quali le organizzazioni sindacali avevano dichiarato lo stato di agitazione visti i continui slittamenti.

Ma veniamo al bando che, vale precisarlo, non è ancora operativo, se non dalla mezzanotte di oggi (13 febbraio) ma già consultabile sul sito www.asespoleto.it seguendo il percorso “Bandi e Avvisi” (in alto nella home page, quindi scendere lungo la pagina alla sezione “Bandi”).

I requisiti

Sei i concorsi pubblici banditi per i 18 posti che richiedono a fattor comune il possesso della licenza media inferiore e l’adempimento alla scuola dell’obbligo, il pagamento di un contributo di € 10 per domanda da versare all’Ase, la formazione della sicurezza dei luoghi per i lavoratori (4 ore, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08). Le domande potranno essere presentate solo on line dalla propria mail personale (no pec, no raccomandata AR o a mano). In caso di un importante numero di domande di partecipazione si procederà ad una prova preselettiva che dovrà fornire la graduatoria dei primi 30 (e coloro che saranno a pari punteggio) che saranno ammessi all’esame. Saranno esonerati dalla preselezione coloro in possesso di invalidità uguale o superiore all’80%.

Il luogo e la data della preselezione e della prova saranno comunicate tramite avviso pubblico sul portale della stessa Ase e del Comune di Spoleto.

Concorsi 18 operai, le qualifiche

Scorrendo i sei bandi si ha notizia che l’Azienda a totale controllo del Municipio sta ricercando

n. 4 operai comuni addetti alla pulizia dei locali (tra i requisiti richiesti la patente B),

2 operai addetti alla manutenzione degli impianti elettrici (patente B, abilitazione PAV o superiore),

2 operai polivalenti per la manutenzione stabili (patente B),

2 operai specializzati addetti alla manutenzione stradale (patente C, abilitazione mezzi movimento terra, conduzione di PLE, uso di gru su autocarro),

4 operai comuni addetti alla manutenzione delle strade (patente B),

4 operai comuni per servizi cimiteriali (patente B).

Domande dalla mezzanotte, scadenza record

La notizia della pubblicazione dei bandi ha fatto ben presto il giro della città e ha trovato le prime difficoltà atteso che l’iscrizione mediante il portale https:// tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it non è ancora attiva. Ma, spiegano i sindacati, lo sarà dalla mezzanotte di oggi 13 febbraio.

I candidati avranno appena 15 giorni per presentare la domanda. È la scelta adottata dall’amministrazione che, stando a quanto si apprende, avrebbe preferito prevedere un limite alle iscrizioni (es.: alle prime 500 domande per poi chiudere le registrazioni), ma che a trovato il netto rifiuto delle organizzazioni sindacali.

Così, per cercare di porre un freno ad una presumibile valanga di adesioni, si è scelto di dare appena due settimane di tempo. La scadenza è quindi fissata alle 23.59 di martedì 28 febbraio. A gestire il concorso – il condizionale è d’obbligo non essendo stato reso noto nulla al riguardo – dovrebbe essere la società campana TM Consulting.

Nei prossimi giorni si conosceranno le Commissioni d’esame che saranno composte da esperti nominati dall’amministratore unico dell’Ase, ragioniere Roberto Paolucci.

Da sottolineare che la notizia dei Concorsi per l’assunzione dei 18 operai, pur pubblicata sul sito, non è stata ancora resa ufficialmente nota né dal Comune, né dalla società controllata. Le Organizzazioni sindacali, in attesa di veder confermata la procedura telematica, stanno valutando di ritirare lo stato di agitazione.

A quanto si apprende l’accordo quadro e il piano industriale dell’azienda saranno esaminati dalla Giunta nei prossimi giorni, per poi essere portati all’approvazione del Consiglio comunale.

