Concerto a Perugia per Ronn Moss

share

Come aveva promesso, quando è giunto a Perugia per vedere la mostra alla Rocca Paolina dedicata all’amico Paolo Rossi, Ronn Moss farà un concerto a Perugia.

Fa infatti tappa a Perugia “USA meet ITALY”, il tour mondiale della star americana Ronn Moss che, dopo aver interpretato per 25 anni Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful”, è tornato alla sua prima grande passione, la musica.

L’appuntamento nel capoluogo umbro è sabato 14 settembre al Barton Park, con un concerto in versione acustica ad ingresso libero (dalle ore 20,30) che lo vedrà impegnato come cantante supportato da una band di musicisti italiani. Un’occasione per vedere da vicino e apprezzare le qualità artistiche di uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, che per tre decenni ha fatto compagnia a milioni di famiglie italiane.

Il tour “USA meet ITALY ha toccato diverse città italiane e straniere collezionando un successo dietro l’altro durante tutta l’estate. Ora Ronn Moss ha iniziato le riprese di un nuovo film in Italia e ha così deciso di prolungare fino a metà ottobre la tournée italiana in una inedita versione completamente acustica capace di regalare uno scambio più intimo con il pubblico e atmosfere ad alto impatto emozionale.

Conosciuto in tutto il mondo come attore, Ronn Moss in realtà nasce come bassista e ha un passato molto importante come musicista: il brano “Baby come back” della sua band “Player” restò infatti per molte settimane al primo posto delle classifiche americane alla fine degli anni ‘70. E non è nuovo ad esperienze da solista: dal 2014, anno in cui ha lasciato la soap opera, è infatti in tournée in diversi paesi tra i quali Australia, Belgio, Canada, Francia e ovviamente Stati Uniti. E nel 2019 ha voluto dedicare all’Italia il nuovo tour USA meet ITALY, in programma dall’inizio dell’estate. Con lui sul palco 5 musicisti italiani che da giugno lo accompagnano in questa nuova avventura artistica: Eugenio Mori (batteria), Alex Carreri (basso),Marcello Salcuni (chitarra), Pino Di Pietro (tastiere e arrangiamenti), Gianmarco Trevisan (chitarra e cori).

share

Stampa