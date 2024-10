Concerti di Renato Zero al PalaBarton e Baracconi, ordinanza con divieti e mobilità

Due concerti di Renato Zero al PalaBarton e i Baracconi a Pian di Massiano, aspettando la Fiera dei Morti. Il Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza con divieti e misure per la viabilità nei due giorni – martedì 29 e mercoledì 30 ottobre – in cui migliaia di persone frequenteranno l’area.

L’atto prevede dalle ore 8 del giorno 29 ottobre 2024 alle ore 2 del giorno 31 ottobre 2024:

1.senso unico di marcia in viale del Percorso Verde – da viale dell’Ingegneria a viale Pietro Conti – secondo questo senso di marcia;