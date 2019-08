Con Vivere Marsciano si promuove l’offerta commerciale e culturale

share

Il progetto Vivere Marsciano sarà ufficialmente presentato a settembre ma intanto è già possibile farsi un’idea navigando l’omonimo portale web viveremarsciano.it.

Un’iniziativa che è nata nei mesi scorsi dal coinvolgimento di 22 operatori economici del centro di Marsciano che si sono organizzati per promuovere, attraverso una piattaforma online, una strategia di marketing commerciale e culturale unitaria. E sono proprio gli aspetti economici, culturali e turistici quelli a cui questo progetto intende dare valore con la creazione del brand Vivere Marsciano e intorno ai quali potranno raccogliersi idee, strumenti, proposte innovative, per promuovere tutto il territorio marscianese, non solo il capoluogo.

“Il Comune di Marsciano – spiega il Vicesindaco Andra Pilati – ritiene assolutamente condivisibili le finalità di questo progetto ed è al lavoro per elaborare un protocollo che permetta all’Ente di avvalersi di questa struttura informatica per la promozione del territorio marscianese”.

Il progetto è aperto ed inclusivo. Alle attività che hanno inizialmente aderito potranno aggiungersi tutte quelle che riterranno l’iniziativa valida. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di tutti gli attori della comunità, imprese, associazioni, istituzioni, uno strumento attraverso il quale fare marketing territoriale, per valorizzare, attraverso una comunicazione mirata, le risorse turistiche e l’offerta ricettiva, come anche gli aspetti culturali, le occasioni per lo shopping, i servizi presenti. Il risultato è uno spazio ricco di contenuti, facilmente fruibili, a disposizione degli utenti, cittadini locali e turisti, per approfondire la bellezza del territorio marscianese e ciò che ha da offrire.

share

Stampa