Con lo scooter contro un capriolo, trasportato con l'elisoccorso in terapia intensiva - Tuttoggi.info

E’ finito a terra, sull’asfalto, dopo che lo scooter sul quale viaggiava lungo la regionale 298, nel territorio di Gubbio, si è scontrato con un capriolo che ha attraversato la strada.

L’uomo, un pensionato di 73 anni residente a Gubbio, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia, dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

Il personale medico del 118, giunto sul luogo dell’incidente con un’autoambulanza, vista la gravità delle condizioni dell’uomo, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’animale ha attraversato improvvisamente la strada e l’uomo, nonostante il tentativo, non è riuscito ad evitarlo ed è caduto, battendo violentemente sull’asfalto.