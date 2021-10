Incidente vicino a Colle Umberto, la donna soccorsa dal personale del 118 | Vigili del fuoco al lavoro per rimuovere il camion dalla strada

Con l’auto di scontra con un camion, ferita e soccorsa dal 118. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì tra Maestrello e Colle Umberto, nel comune di Perugia, vicino alla scuola elementare.

Violentissimo l’impatto, con il camion urtato nella parte sinistra, dove la ruota è stata divelta. La vettura ha impattato dalla parte della conducente,

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.

I vigili del fuoco stanno operando per rimuovere i mezzi dalla strada. Per il camion sarà necessario far intervenire una gru.