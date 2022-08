Con la sedia scavalca il cancello della casa di riposo, ritrovato dalla polizia

L'allarme dato dal personale della casa di riposo, il 61enne rintracciato dalla polizia in poco tempo e riaffidato alla struttura

E’ rientrato in poco tempo, fortunatamente, l’allarme per la scomparsa di un uomo allontanatosi da una casa di riposo. L’ospite della struttura, un 61enne con problemi di salute, aveva utilizzato una sedia per scavalcare il cancello, facendo perdere le sue tracce.

I fatti sono accaduti domenica mattina a Sportella Marini. I dipendenti della casa di riposo hanno allertato il 112, con gli agenti del commissariato di polizia di Foligno intervenuti sul posto. Grazie alla descrizione fornita dal personale, l’uomo è stato ben presto trovato poco distante dalla struttura.