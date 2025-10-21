"Con il sole dentro", al Caio Melisso concerto per i 25 anni di Rangers Spoleto e MM inSIemeVOLA - Tuttoggi.info

Si intitola “Con il sole dentro: 25 anni insieme” lo spettacolo a ingresso gratuito che si terrà sabato 25 ottobre al Teatro Caio Melisso di Spoleto con inizio alle 17.30. A promuoverlo sono le associazioni MilleMani inSIemeVOLA odv e Gruppo Rangers G.R.SP. Spoleto che quest’anno festeggiano 25 anni di attività.

Sarà un appuntamento per ripercorrere quanto fatto in questi anni, nel ricordo del fondatore padre Modesto Paris, con testimonianze video, fotografiche e musicali. Fulcro del pomeriggio a teatro sarà il concerto del gruppo musicale “Mt 5,13“, di ispirazione cattolica, da sempre vicino alle due associazioni promotrici. Dal Caio Melisso ci si sposterà poi nel teatrino della chiesa di Santa Rita, dove verrà inaugurata una mostra fotografica celebrativa dal 2000 ad oggi, che rimarrà aperta fino al 9 novembre. L’iniziativa vede il patrocinio dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto.

Per l’occasione si ritroveranno a Spoleto Rangers vecchi e nuovi, che nel corso di questi 25 anni anni hanno condiviso – chi a lungo, chi solo per brevi periodi – riunioni settimanali, gite, campeggi estivi in Trentino, spettacoli, feste del volontariato e molto altro. Ancora oggi il gruppo Rangers di Spoleto si riunisce ogni giovedì dalle 17.30 alle 19 nei locali della chiesa di Santa Rita ed è aperto a bambini e ragazzi dai 5 anni in su.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega la presidente di MilleMani inSIemeVOLA odv, Eleonora Rizzi – è guardare al passato per proiettarsi verso il futuro. Non vogliamo solo vivere di ricordi ma far memoria per sostenere le nuove generazioni attraverso un metodo di ‘proposte che, con il lieto divertimento, siano capaci di infondere fiducia e amore alla vita’. Questo è anche il motto dell’associazione di adulti, inSIemeVOLA agli albori, oggi MilleMani inSIemeVOLA odv. La forza delle nostre associazioni, come ci ricordava padre Modesto, è l’apertura agli altri e al nuovo. Questo significa, nel nostro piccolo, a Spoleto, apertura verso le altre realtà; ma anche unità con gli altri gruppi d’Italia del Movimento Rangers e MilleMani per gli altri e con la Fondazione Padre Modesto, che ci tiene uniti”.