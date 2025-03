Con il progetto “Musica per Crescere” Simone Frondini e Leonardo Ramadori vincono la quinta edizione del Premio Buitoni - Tuttoggi.info

Sono Simone Frondini (oboe) e Leonardo Ramadori (percussioni) i vincitori della quinta edizione del Premio Franco Buitoni, conferito dal londinese Borletti-Buitoni Trust ai musicisti italiani che si sono distinti nella promozione della musica da camera.

Assegnato ogni due anni e tradizionalmente annunciato nel giorno del compleanno di Franco Buitoni (1934-2016), co-fondatore con Ilaria Borletti Buitoni del Borletti-Buitoni Trust, che dal 2003 opera a livello internazionale per valorizzare la musica da camera e per renderla accessibile a un pubblico più ampio, con un’attenzione particolare ai giovani musicisti e alle comunità svantaggiate, il Premio Franco Buitoni (consistente in un riconoscimento economico di 20 mila sterline) è stato consegnato da Ilaria Borletti Buitoni sabato 22 marzo, presso la Sala Rossa di Palazzo dei Priori, a Perugia, alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi e della presidente della Fondazione Perugia Musica Classica Anna Calabro.

Ramadori e Frondini sono stati premiati per il loro ventennale impegno a favore della promozione della musica nelle scuole umbre con il progetto Musica per Crescere, nato nel 2002 in seno alle attività della Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS, che ha permesso a migliaia di giovanissimi studenti di avvicinarsi alla musica classica attraverso concerti, laboratori e produzioni dedicate. Allo stesso tempo, nel corso degli anni, Frondini e Ramadori hanno anche ideato e promosso concerti e iniziative per supportare, attraverso l’esperienza dell’ascolto di musica dal vivo, il benessere intellettuale ed emotivo di soggetti svantaggiati o in difficoltà, come anziani, malati e detenuti.

I numeri di Musica per Crescere: in oltre 20 anni di attività realizzati 550 concerti, con più di 400 produzioni originali e oltre 140 mila spettatori; coinvolti 70 musicisti umbri e, negli ultimi anni, anche 20 artisti under 25 che sono andati a costituire la compagnia di teatro musicale Musica per Crescere, nata proprio grazie a questa iniziativa.

