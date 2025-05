Con il cuore 2025, grande successo ad Assisi per il concerto benefico | Le foto - Tuttoggi.info

Una grande serata di musica e solidarietà: si rinnova il successo di Con il cuore, il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, trasmesso sabato 24 sera in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco. (Foto sala stampa Sacro Convento)

Sul palco Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli, che aiuteranno i francescani a sostenere 20 progetti in 12 Paesi. Sono 168 in 38 paesi del mondo i progetti realizzati fino ad ora grazie a Con il Cuore e oltre 16 milioni di euro la somma donata dagli italiani in 22 edizioni. L’edizione 23 sosterrà progetti in Italia, tra Italia e Libano (con il supporto alle mense francescane di Bologna, Beirut, Milano e Spello) in Brasile e Zambia, Burundi, Ghana, Haiti, India, Madagascar, Paraguay, Perù e Siria. Il concerto sarà anche con sottotitoli grazie al televideo e l’audiovideodescrizione per i non vedenti sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Per partecipare alla maratona di solidarietà è possibile inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515, fino al 22 giugno 2025, oppure donare online tramite il sito www.conilcuore.info. È possibile donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile. L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di San Francesco in Assisi e Rai insieme ad Eni e Poste Italiane, partner sostenitori, con il contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Direzione Intrattenimento Prime Time. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per la Sostenibilità attraverso i canali editoriali Rai.