Comunicazione politica 3.0, la presentazione del libro di Laura Caldara - Tuttoggi.info

Il 23 Aprile alla Biblioteca Comunale, un incontro con esperti, sindaco e autrice per discutere le moderne tecniche di comunicazione politica

È in programma, Martedi 23 Aprile dalle ore 18 presso la sala “Rossi-Monti” della Biblioteca Comunale, la presentazione del libro “Tecniche di Comunicazione della Politica 3.0: Come Dirlo”, scritto dal Laura Caldara e pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Isabella Gambini. Un’occasione imperdibile per addentrarsi nelle moderne strategie di comunicazione politica.

Il dibattito che sarà aperto dal saluto del sindaco vedrà la partecipazione di Enrico Carloni, coordinatore del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Perugia, Roberto Conticelli, scrittore e giornalista, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Marcello Pecorari, Avvocato e Difensore Civico della Regione Umbria. La moderazione sarà affidata a Carla Schiavo, che guiderà il dialogo sull’importanza della comunicazione in un’era politica in cui l’efficacia relazionale è fondamentale per costruire una reputazione solida e duratura.

Il libro di Laura Caldara si rivela una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per chiunque ambisca a diventare un leader politico, fornendo gli strumenti necessari per sviluppare una visione e una missione che superino l’ordinario.

L’autrice, Laura Caldara, è una coach esperta in comunicazione, public speaking, giornalista pubblicista e consulente politico presso Camera e Senato, con una specializzazione in comunicazione alchemica relazionale archetipale. Un incontro di rilievo, che promette di essere un momento di approfondimento e di ispirazione per tutti coloro che sono coinvolti o interessati al mondo della politica e della comunicazione.