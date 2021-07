Comune di Umbertide cerca due agenti di Polizia Locale, pubblicato il bando - Tuttoggi

Il bando è rivolto a persone tra i 18 e i 45 anni, la procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 13 del 30 agosto

E’ stato pubblicato il bando di concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di agente della Polizia Locale di Umbertide.

Possono partecipare al bando i soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni che siano in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE, che abbiano un diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale e che siano possessori della patente di guida di categoria B (o superiori) e patente di categoria A2 oppure A. I candidati dovranno avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio ed essere in possesso dei requisiti psicofisici previsti per l’assegnazione dell’arma di servizio.

Il concorso sarà espletato attraverso le seguenti fasi: prova preselettiva (nel caso le domande di partecipazione siano superiori alle 40), prova scritta e prova orale. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata in via telematica compilando l’apposito modulo online disponibile nel sito del Comune alla sezione bandi di concorso.

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso occorre essere accreditati al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure al Sistema di Identità Digitale della Regione Umbria (FED- Umbria) o utilizzando la CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 13 del 30 agosto. La compilazione online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. Tutte le informazioni sui requisiti per l’ammissione e sulle modalità del bando sono consultabili nel bando. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare i numeri di telefono 075 9419221-0759419271 oppure inviare una Pec all’indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it.

“Potenziare il Corpo della Polizia Locale è uno degli obiettivi di questa Amministrazione Comunale che ha fortemente voluto questo bando di concorso per l’assunzione di due nuovi agenti – dichiarano il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Polizia Locale Francesco Cenciarini – L’incremento della sicurezza urbana è un fattore di fondamentale importanza e il bando si inserisce nel percorso iniziato con l’armamento del Corpo e con l’incremento dei sistemi di videosorveglianza nel capoluogo e nelle frazioni”.