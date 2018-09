Murro e Muscato consulenti del sindaco, c’è la nomina ufficiale

share

Sono ufficialmente operativi da ieri, 17 settembre, i due consulenti gratuiti nominati dal sindaco Umberto De Augustinis, Rosario Murro e Maurizio Muscato. Anche se il primo in realtà ha già iniziato la sua attività pubblica al fianco del primo cittadino nei giorni scorsi.

Come anticipato quindi da Tuttoggi.info sabato, il Comune di Spoleto vede ora la presenza, ad affiancare il primo cittadino, – oltre che della Giunta e consiglieri comunali delegati – anche di due figure esterne, politicamente a lui vicine sin dall’inizio della campagna elettorale.

Rosario Murro, giornalista, editore e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia (partito non rappresentato in Giunta), come anticipato, si occuperà delle vertenze lavorative spoletine. Nel decreto di nomina si legge che “è incaricato di assistere il sindaco nell’ambito delle problematiche d’indirizzo, coordinamento e programmazione dei tavoli di partecipazione e confronto fra l’amministrazione comunale, i rappresentanti sindacali e quelle delle imprese”. Questo, perché, viene premesso, “l’attuale situazione di crisi economica del territorio comunale con le imprese coinvolte in ristrutturazioni, fallimenti e liquidazioni impone una particolare attenzione a tali problematiche mediante la previsione di una figura specifica di supporto al sindaco, con il seguente ambito di competenza: indirizzo, coordinamento programmazione dei tavoli di partecipazione e confronto fra l’amministrazione comunale e i rappresentanti sindacali e delle imprese del territorio comunale”. Murro, dunque, viene indicato come la figura giusta, “con esperienza in amministrazione pubblica, in quiescenza, da incaricare a titolo gratuito”.

Maurizio Muscato, invece, magistrato in pensione, candidato nella lista Laboratorio e non eletto, sarà il consulente giuridico del sindaco, “preso atto che l’ufficio del sindaco fra le tante incombenze è quotidianamente impegnato nell’approfondimento delle diverse richieste dell’utenza che possono sfociare in pretese giudiziarie o stragiudiziali; è pertanto opportuno e necessario avviare un’attività di prevenzione delle criticità ed eventuali contenziosi con l’ente, mediante un potenziamento dell’ufficio del sindaco prevedendo a tal fine una figura specifica di riferimento”.

In realtà Murro la sua prima uscita pubblica l’ha fatta già giovedì scorso, durante l’incontro del sindaco con i sindacati per discutere delle vertenze in corso e poi aperto ai lavoratori della Maran.

