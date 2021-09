Comune di Magione: bando agevolazioni Tari, ecco tutte le informazioni

Non ammessi all'agevolazione i locali intesi come magazzino

Agevolazioni Tari per le categorie che hanno risentito delle chiusure dovute al Covid. Si tratta della riduzione dell’80 per cento, sia della parte fissa che di quella variabile, per gli immobili utilizzati dalle utenze non domestiche nell’ambito della propria attività, limitatamente ai locali direttamente ad essa adibiti. In caso di mancata indicazione dei dati catastali relativi all’attività, la riduzione verrà applicata agli immobili con tariffa TARI non domestica.

Le eccezioni

Non sono soggetti a riduzioni gli immobili adibiti a magazzini.

I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire dell’esenzione devono presentare domanda, utilizzando i modelli di seguito allegati e disponibili anche sul sito internet www.comune.magione.pg.it (Sezione Modulistica – Area Tributi Economato) o presso la sede di Piazza Carpine 16.

Gli orari di apertura del Protocollo

L’Ufficio Protocollo, presso cui è possibile consegnare l’istanza compilata, è aperto negli orari: Lunedì 09:00-13:00; Mercoledì 09:00-13:00; Giovedì 09:00-13:00. La scadenza presentazione domande: ore 13:00 del 30 Settembre 2021. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune: Piazza Carpine n. 16 – Magione; Tel. 075-8477022-043-048-091

Apertura su appuntamento

Email: michele.carrozza@comune.magione.pg.it

emanuela.tappi@comune.magione.pg.it

debora.trabalza@comune.magione.pg.it

flavia.quatrinelli@comune.magione.pg.it