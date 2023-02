Comune di Foligno, dopo 11 anni lascia il segretario generale

Ricciarelli ha assunto l'incarico pieno presso la Provincia di Terni

Se ne va dopo quasi 11 anni il segretario generale del Comune di Foligno, Paolo Ricciarelli. La notizia è stata ufficializzata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quando il sindaco Stefano Zuccarini, il presidente Lorenzo Schiarea e tutti i consiglieri hanno voluto omaggiarlo. Laureato in legge con idoneità professionale di avvocato, il dott. Ricciarelli ha svolto numerosi incarichi di segretario generale, sia fuori regione che in Umbria, dove ha prestato servizio in alcuni comuni della Valnerina prima di approdare al Comune di Spoleto e quindi a quello di Foligno. Dallo scorso luglio ha svolto il ruolo sia a Foligno che a Terni. Ora la scelta di optare solo per Terni.

Il saluto dei consiglieri

“Grande preparazione tecnica – ha detto Mario Gammarota (Foligno 2030) – ma anche lato umano presente e importante”. “Grazie a Paolo Ricciarelli per quanto ha fatto – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – la sua collaborazione è stata molto preziosa in ogni situazione . La sua progressione è un meritato riconoscimento per un segretario competente e disponibile“. Stesso ringraziamento anche dal presidente del consiglio, Lorenzo Schiarea. Sentito ringraziamento anche dal capogruppo del Partito democratico, Elia Sigismondi.