Comune di Foligno, concorso per ‘specialista comunicazione’

I titoli e le informazioni necessari per partecipare alla selezione

Il Comune di Foligno ha bandito un concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 1 posto di “Specialista comunicazione mediatica” (categoria D). Nel bando sono indicate le competenze del profilo professionale indicato “Collabora, con l’utilizzo di specifiche competenze, allo svolgimento di tutte le attività di comunicazione mediatica dell’Ente, ed in particolare ma non esclusivamente: allo sviluppo dei progetti per la presenza del Comune sui social network ed alla gestione, sviluppo e aggiornamento del sito web comunale; al monitoraggio delle conversazioni in rete, elaborando i contenuti utili al coninvolgimento degli utenti digitali, utilizzando i diversi strumenti di comunicazione on line (siti, blog, community, social media), proponendo strategie di presenza e di risposta per i profili istrituzionali dell’Ente”.

I titoli necessari

Per partecipare occorre avere i seguenti titoli di studio: laurea triennale in scienza della comunicazione, laurea triennale in lettere o ad essa equiparate oppure essere in possesso delle lauree del vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica o laurea magistrale equiparata ad uno dei seguenti titoli di laurea spcificati, o titoli equipollenti: scienze dell’informazione, scienze della comunicazione, relazioni pubbliche, lettere. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 22 maggio prossimo attraverso queste due modalità: consegna a mano allo Sportello Unico Integrato del Comune di Foligno, piazza della Repubblica 8/9 oppure tramite utilizzo di Pec alla seguente casella postale digitale certificata del Comune: comune.foligno@postacert.umbria.it.