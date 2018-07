Comune Foligno cerca gestori per la pagina Facebook

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio avente ad oggetto l’attività di social media management per la gestione della presenza del Comune di Foligno sui social network. L’Ente intende avviare la sua presenza istituzionale su Facebook, ed eventualmente

in seguito su Twitter, prendendo atto della necessità ormai imprescindibile da parte di un ente pubblico di essere presente sui più diffusi e frequentati social network, in quanto strumenti di comunicazione in grado di entrare velocemente e con immediatezza in contatto con un’ampia fascia di popolazione.

I soggetti interessati dovranno presentare il modulo di manifestazione di interesse entro il prossimo 12 agosto alle 12 a mezzo servizio postale, o tramite agenzia di recapito o consegna a mano allo Sportello Unico Integrato (piazza della Repubblica 8), al seguente indirizzo COMUNE DI FOLIGNO – piazza della Repubblica, 10 – 06034 FOLIGNO (PG). Per la verifica del termine di arrivo della domanda, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio postale o dallo Sportello Unico Integrato. E’ consentita la presentazione della manifestazione di interesse anche tramite P.E.C. all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it.

Nel dettaglio le attività oggetto dell’affidamento e i requisiti sono presenti nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Foligno.

